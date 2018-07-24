Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; istihbarat timlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı. Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi.

TSK nin Afrin'i ele geçirmesinden sonra bölgeyi istikrarsızlığa uğratmak isteyen PYD /PKK mensuplarının Afrin'e yönelik eylem arayışlarının devam ettiği bildirilmekte.

AracIn ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.

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