QNB Finansbank promosyon ödemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler QNB Finansbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 QNB Finansbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır?
ABONE OL

Promosyon ödemeleri güncellendi! QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Temmuz zammı sonrası bankaların promosyon ödemeleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Maaşlarını taşımak isteyen kişiler, bütçelerine en uygun sistemi uygulayan bankaların arayışına girdi. İşte detaylar...

QNB Finansbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 QNB Finansbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır?
QNB Finansbank promosyon ödemesi
0:00 / 0:00

Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, QNB Finansbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 QNB Finansbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

QNB FİNANSBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

QNB Finansbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma şansıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank'a kazandıran her müşteri başına 1000 TL veriliyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor.

QNB FİNANSBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Eğer Finansbank müşterisiyseniz, 0850 222 11 00 numarasını arayıp telefonunuzdan dijital onay vererek maaş taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

Qnb Finansbank müşterisi değilseniz;

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın QNB Finansbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen QNB Finasnbank’a taşıyabilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Eylül 2022 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, ne zaman ödenir, şartları ne?
MERAK EDİLENLER Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri
Evde bakım parası yatan iller listesi belli oldu mu 9 Eylül 2022: Evde bakım maaşı ne kadar, hangi illerde yattı ve ne zaman ödenecek/yatacak?
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Tarım Kredi Market kataloğu yayınlandı! Onlarca ürün indirimde! 2022 Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler indirimde?
MERAK EDİLENLER Yeni Tarım Kredi kataloğu yayınlandı! Onlarca ürün ...
Sigaraya zam geldi mi, son durum nedir? 9 Eylül 2022 bugün güncel sigara fiyatları ne kadar ve sigara zammı ne zaman gelecek? Sigara paket fiyatına 1,5 TL zam iddiası
MERAK EDİLENLER Sigaraya yeni zam iddiası: 1,5 TL
Apple iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler? iOS 16 güncellemesi alacak telefonlar hangiler?
MERAK EDİLENLER iOS 16 ne zaman çıkacak 2022?
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emekliye 10 bin TL, memura 41 bin 500 TL ödeme! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor ve başvuru için son tarih ne zaman?
MERAK EDİLENLER Emeklilere 10 bin TL, memura 10 kat fazla ödeme!
EYT'de yeni dönem: Türkiye modeli geliyor! EYT formülleri neler ve yeni model kimleri kapsayacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıktı mı ve ne zaman çıkar?
MERAK EDİLENLER EYT'de yeni dönem: Türkiye modeli geliyor!
Emniyet polis maaş promosyonu memur zammına endekslendi: Yüzde 188 zam! EGM 2022 polis promosyonu ne kadar, kaç lira TL oldu ve belirlendi mi? Emniyet polis promosyon ödemeleri için hangi bankayla anlaştı?
MERAK EDİLENLER Polis maaş promosyonuna yüzde 188 zam!
3600 ek gösterge yeni maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşları nasıl etkileyecek?
MERAK EDİLENLER 3600 ek gösterge sonrası yeni maaşlar...
LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı değişti! Zamların ardından motorine 1 TL'den fazla indirim geldi! 9 Eylül 2022 Cuma motorin, LPG ve benzin litre fiyatları ne kadar ve kaç lira oldu?
MERAK EDİLENLER Araç sahipleri dikkat: İndirim geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.