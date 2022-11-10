QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN ŞARTLAR

Emekli promosyonu için QNB Finansbank şartları, resmi web sitesinde şu şekilde belirtilmiştir;

Promosyon ödemesinden faydalanmak için, şubelerimizden başvuruda bulunmanız ve emekli maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alacağınıza dair "emekli maaş taahhütnamesi" imzalamanız gerekmektedir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyon ödemesinin hesabınıza yatırıldığı tarih esas alınacaktır.

Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığınızın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz için anne veya babasının velayeti gerekmektedir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

Kampanya 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir.

Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.