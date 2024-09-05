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        Haberler Dünyadan Queen grubu kurucusu Brian May kısmi felç geçirdi - Magazin haberleri

        Queen grubu kurucusu Brian May kısmi felç geçirdi

        Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi gitaristi Brian May, kısmi felç geçirdiğini ve sol kolunu geçici olarak kullanamadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:12
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        Freddie Mercury ile birlikte 1970'li yıllarda kurdukları Queen grubu ile dünyaca ünlü bir gitarist olan Brian May, sol kolunu kontrol etmesini engelleyen kısmi felç geçirdiğini açıkladı.

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        77 yaşındaki İngiliz müzisyen, bir hafta önce yaşadığı sağlık sorununu; "biraz korkutucu" olarak nitelendirdi. May, artık iyi olduğunu ve tekrar gitar çalabilecek kadar hareket kabiliyetini geri kazandığını söyledi.

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        Instagram'da videolu bir açıklama yayınlayarak son durumu hakkında bilgi veren ünlü rock grubu gitaristi; "Öncelikle size güzel bir haber vermek için buradayım. İyi haber şu ki, son birkaç gündeki olaylardan sonra gitar çalabiliyorum. Bunu söylüyorum. Çünkü biraz şüpheliydim. Bahsettiğim o küçük sağlık sorunu yaklaşık bir hafta önce oldu ve bana küçük bir felç olduğunu söylediler" diye konuştu.

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        Brian May; "Birdenbire kolum üzerinde hiçbir kontrolüm yoktu, bu yüzden biraz korkutucuydu" ifadesini kullandı.

        #Brian May
        #felç
        #Queen
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