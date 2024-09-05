Queen grubu kurucusu Brian May kısmi felç geçirdi

Instagram'da videolu bir açıklama yayınlayarak son durumu hakkında bilgi veren ünlü rock grubu gitaristi; "Öncelikle size güzel bir haber vermek için buradayım. İyi haber şu ki, son birkaç gündeki olaylardan sonra gitar çalabiliyorum. Bunu söylüyorum. Çünkü biraz şüpheliydim. Bahsettiğim o küçük sağlık sorunu yaklaşık bir hafta önce oldu ve bana küçük bir felç olduğunu söylediler" diye konuştu.