Queen'in müzik kataloğuna 1 milyar dolar

'Bohemian Rhapsody' ve 'We Will Rock You' gibi günümüze kadar ulaşan pek çok hit şarkıya imza atan grubun müzik kataloğu satışı ve farklı iş fırsatlarını da kapsayacak büyük bir teklif için, Sony'nin başka bir isimsiz yatırımcıyla birlikte çalıştığı bildirildi.