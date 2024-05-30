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        Haberler Dünyadan Queen'in müzik kataloğuna 1 milyar dolar - Magazin haberleri

        Queen'in müzik kataloğuna 1 milyar dolar

        Efsanevi rock grubu Queen'in müzik kataloğunun 1 miyar dolara satılması bekleniyor. Katalog satışında rekor, Michael Jackson kataloğunda bulunuyor. Jackson'ın kataloğunun yarısı şubatta 1 milyar 200 milyon dolara satılmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:08
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        Sony Music, efsanevi Queen grubunun müzik kataloğunun haklarını satın almak için büyük bir servet ödemeye hazırlanıyor.

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        Şirketin, 1970 yılında kurulan ve on yıllar boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan İngiliz rock grubunun müzik kataloğu için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak üzere olduğu öğrenildi.

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        'Bohemian Rhapsody' ve 'We Will Rock You' gibi günümüze kadar ulaşan pek çok hit şarkıya imza atan grubun müzik kataloğu satışı ve farklı iş fırsatlarını da kapsayacak büyük bir teklif için, Sony'nin başka bir isimsiz yatırımcıyla birlikte çalıştığı bildirildi.

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        Şirket, şubat ayında Michael Jackson'ın müzik kataloğu için 600 milyon dolar, 2022'de Bob Dylan için 200 milyon dolar ödemişti.

        Bloomberg'in haberine göre, Pink Floyd grubu üyeleri 2022'de 'Comfortively Numb' ve 'Money' gibi hit şarkıları içeren kataloglarını en az 500 milyon dolara satmayı teklif etti ancak tekliflerine karşılık alamadı.

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        Öte yandan Queen grubu, 1991'de hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Freddie Mercury'nin yerine Adam Lambert'in geçmesiyle müzik hayatına devam ediyor.

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        Sony Music, şubatta da Michael Jackson'ın kataloğunun yarısını 1 milyar 200 milyor dolara satın almıştı.

        #Queen
        #Sony
        #müzik kataloğu
        #Michael Jackson
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