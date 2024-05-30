Queen'in müzik kataloğuna 1 milyar dolar

Şirket, şubat ayında Michael Jackson'ın müzik kataloğu için 600 milyon dolar, 2022'de Bob Dylan için 200 milyon dolar ödemişti.

Bloomberg'in haberine göre, Pink Floyd grubu üyeleri 2022'de 'Comfortively Numb' ve 'Money' gibi hit şarkıları içeren kataloglarını en az 500 milyon dolara satmayı teklif etti ancak tekliflerine karşılık alamadı.