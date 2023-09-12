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        Haberler Dünyadan Quentin Tarantino başladığı noktaya dönüyor - Magazin haberleri

        Quentin Tarantino başladığı noktaya dönüyor

        Daha önce 10'uncu filmiyle sinema yolculuğuna son vereceğini açıklayan yönetmen Quentin Tarantino, kariyerinin başladığı yer olan Kaliforniya'ya geri döneceğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:02
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        Kariyerine 1992'de 'Rezervuar Köpekleri'yle (Reservoir Dogs) başlayan ve bir sonraki filmi 'Ucuz Roman'la (Pulp Fiction) şöhreti yakalayan Quentin Tarantino, 10'uncu filmi 'The Movie Critic' için hazırlıklara devam ediyor.

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        'Hollywood Reporter'a konuşan Tarantino, son filmiyle ilgili planlarını ve prodüksiyonun nerede gerçekleştirileceğini açıkladı.

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        'The Movie Critic'in çekimlerine 2023'ün sonbaharında başlamayı planlayan Quentin Tarantino, 'Rezervuar Köpekleri'ni çektiği Kaliforniya'ya döneceğini belirtti.

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        "MEMLEKETİMDE ÇEKİM YAPMAK GİBİSİ YOK"

        "Kaliforniya'da çekim yapmayı seviyorum" diyen Tarantino, "Yönetmenliğe burada başladım ve son filmimi dünyanın sinema başkentinde çekmem son derece yerinde. Memleketimde çekim yapmak gibisi yok. Ekipler şimdiye kadar çalıştıklarımın en iyisi ve mekanlar muhteşem" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AP, AA

        #Quentin Tarantino
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