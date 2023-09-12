Quentin Tarantino başladığı noktaya dönüyor

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"MEMLEKETİMDE ÇEKİM YAPMAK GİBİSİ YOK"

"Kaliforniya'da çekim yapmayı seviyorum" diyen Tarantino, "Yönetmenliğe burada başladım ve son filmimi dünyanın sinema başkentinde çekmem son derece yerinde. Memleketimde çekim yapmak gibisi yok. Ekipler şimdiye kadar çalıştıklarımın en iyisi ve mekanlar muhteşem" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AP, AA