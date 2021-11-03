'Pulp Fiction'ın görülmemiş sahnelerini satıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino, Lindsay Lohan, Grimes ve Paris Hilton dahil olmak üzere NFT'ye ilgi gösteren ünlüler arasına katılıyor.

Tarantino, 1994 yılındaki hit filmi 'Pulp Fiction'dan (Ucuz Roman) şimdiye kadar görülmemiş yedi sahneyi NFT olarak satacak. Sahneler, dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea'de gizli NFT'ler olarak açık artırmaya çıkacak.

58 yaşındaki yönetmen, John Travolta ve Uma Thurman'ın oynadığı 1994 yapımı kara komedisinden hiç görülmemiş yedi sahneyi dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea’da Gizli NFT’ler olarak açık artırmaya koyarak kripto para dünyasına adım attığını duyurdu.

Gizli NFT’ler, NFT’lerin hem genel hem de özel meta verileri içermesine olanak tanıyor ve sahibine, sahipliği herkese açık olarak gösterme veya gizli tutma seçeneği sunuyor.

Yedi sahneye ek olarak, bir açıklamaya göre, 'Pulp Fiction'ın kısaltılmamış ilk el yazısı senaryoları ve Tarantino'nun filmle ilgili özel yorumları da açık artırmada yer alacak.

NFT’ler, mahremiyete odaklanan bir blok zinciri olan Secret Network üzerine inşa edilecek ve ardından NFT pazar yeri OpenSea’de açık artırmaya çıkarılacak.

"HEYECANLIYIM"

Quentin Tarantino, yeni girişimiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Pulp FictionAa ait bu özel sahneleri hayranlara sunmaktan heyecan duyuyorum. Gizli Ağ ve Gizli NFT'ler, hayranları ve sanatçıları birbirine bağlayan yepyeni bir dünya sağlıyor ve bunun bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.

NFT'lerin ne zaman açık artırmaya çıkacağına dair henüz bir tarih verilmedi, ancak NFT'lere talip olanlar için bir web sitesi kullanıcılardan bir bekleme listesine katılmalarını istiyor.

2019'da 25. yılını kutlayan 'Pulp Fiction', dünya çapında 200 milyon doların üzerinde hasılat elde etmiş ve ünlü yönetmene 'En İyi Senaryo' dalında Akademi Ödülü'nü kazandırmıştı.

TÜRK ÜNLÜLER DE NFT SATIŞIYLA İLGİLENİYOR

Öte yandan NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girdi. Türkiye’de de Cem Yılmaz ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.

15 günde 45 adet NFT satan Cem Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etti.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.