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Quick Sigorta'dan Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar sergisi   

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nda devam etti. Barış dolu bir dünyada güvenle yaşayacak çocuklar için coşku ve neşe dolu oyunlardan, dans ve kutlamaların yer aldığı etkinlik programı Alanya Mahmutlar Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nda gerçekleşti.

Quick Sigorta'dan Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar sergisi   
HABERTURK.COM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nda devam etti. Barış dolu bir dünyada güvenle yaşayacak çocuklar için coşku ve neşe dolu oyunlardan, dans ve kutlamaların yer aldığı etkinlik programı Alanya Mahmutlar Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nda gerçekleşti.

Menova Gelişim ve Quick Sigorta iş birliği ile temel eğitim düzeyindeki çocuklarımıza farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Marmara Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Elif Küçükoğlu tarafından çocukların nasıl bir gelecek düşlediklerine odaklı başlatılacak etkinlik, Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Çocuk Bayramı’nda, "barış" dolu bir dünyada "güvenle" yaşayacak çocuklar için coşku ve neşe dolu oyunlarla farkındalık kazandırmayı hedefleyen içerikler oluşturuldu.

FARKINDALIK SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Bu kapsamda TBMM nin açılışının 103. Cumhuriyetimizin 100.yılında geleceğin dünyasının bugünün çocukları tarafından kurulacağı bilinci ile planlanan etkinlik, erken dönemde çocuklara kazandırılacak becerilerin güvenli bir dünya için en önemli yatırım olacağı üzerine kurgulandı. Anasınıfından 4.sınıf öğrencisi çocukların yaş gruplarına göre ayrı ayrı planlanan uygulamalarda, Tahmin Et Kim?, oyunu ile güvenli ve güvensiz davranışları ayırt etme, Nasıl Bir Dünya?, oyunu ile beyin fırtınası ile gelecek tasarımı ve risk faktörlerini fark etme çalışmaları yapıldı.

İkramlar, müzik, oyun, dans ve kutlamalarla gerçekleşecek etkinlik Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nun farklı ülke ve kültürlerden gelen öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilirken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ile kutlamanın yanı sıra barış dolu bir dünyada güvenli yaşam kültürü için farkındalık sağlayacak..

Etkinliğin 23 Nisan’da açılışı yapılan ilk bölümünde ise çocukların kendilerini güvenli hissettikleri ortamları ifade etmeleri amacıyla, “En Güvenli Yer” temalı resimler yapmaları istendi. “Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar” sanal sergileri planlanarak sanal ortamda ziyarete açıldı. Bu resimler her sınıf için oluşturulan sanal müzeler ile okul içinde ve ailelerle paylaşıldı.

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