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        Haberler Magazin Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin konserine gitti. "Her şey yolunda" açıklamasında bulunan Soytürk, Vuruşan ile ilk kez görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:16
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Rabia Soytürk, mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin'i dinlemeye gitti.

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        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rabia Öztürk, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunarak Samet Vuruşan ile uzun süredir birlikte olduğunu söyledi.

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        Sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülenen Rabi Öztürk, her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.

        #Rabia Soytürk
        #Samet Vuruşan
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