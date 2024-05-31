Rabia Soytürk, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin konserine gitti. "Her şey yolunda" açıklamasında bulunan Soytürk, Vuruşan ile ilk kez görüntülendi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Rabia Soytürk, mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan ile Harbiye'de Berkay Şahin'i dinlemeye gitti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rabia Öztürk, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunarak Samet Vuruşan ile uzun süredir birlikte olduğunu söyledi.
Sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülenen Rabi Öztürk, her şeyin yolunda gittiğini ifade ederek evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.