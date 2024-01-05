Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rachid Ghezzal, 3 maç sonra kadroda - Beşiktaş Haberleri

        Rachid Ghezzal, 3 maç sonra kadroda

        Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Hatayspor müsabakasının 11'ine göre Kasımpaşa karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, 3 maç aradan sonra kadroda yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ghezzal, 3 maç sonra kadroda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, ligde oynadıkları Hatayspor maçına göre Kasımpaşa karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı. Topraktepe; Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey’in yerine Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes’e 11’de şans verdi.

        Rachid Ghezzal yeniden kadroda

        Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, 3 maç aradan sonra tekrar kadroda yer aldı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbiden sonra Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon 12 müsabakada görev alan Cezayirli oyuncu 1 gol, 3 asist katkısı yaptı.

        Kartal, Kasımpaşa müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

        “Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka.”

        Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Demir Ege Tıknaz, Rachid Ghezzal, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Aytuğ Batur Kömeç ise yedeklerde yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"