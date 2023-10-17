Radon nedir, nerelerde kullanılır? Radon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi
Doğada yaygın olarak bulunan bu radyoaktif asal gaza çoğunlukla solunum yoluyla maruz kalınmaktadır. Radyoaktifliği sebebiyle kanserojen etkiye sahiptir. Dünyada üzerindeki akciğer kanseri vakalarının yüzde 10'una radonun sebep olduğu öngörülmektedir. Radon nedir, nerelerde kullanılır? Radon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Radyum elementinin bozunumuyla ilgili çalışmalar sırasında keşfedildiği için radon adını alan element, 1900 yılında Friedrich Ernst Dorn tarafından keşfedilmiştir. Kimyasal tepkimeye girmeye karşı isteksiz, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Radon nedir? Nerelerde kullanılır? Radon simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Radon Nedir?
Normal sıcaklıklarda en yoğun gazlardan biri olan radon, asal gazların en yoğunudur. Suda çözünürlüğü azdır; ancak hafif soy gazlara oranla daha fazla çözünür. Renksiz bir gaz olan elementin sıcaklığı düştükçe yanma rengi turuncu ve kırmızıya dönmektedir. İnsan duyularının kolaylıkla fark edemediği bu element, yeryüzünde bulunan doğal uranyumun parçalanarak radyuma dönüşmesi sonucu oluşan bir gaz olarak karşımıza çıkmaktadır.
Radon Nerelerde Kullanılır?
Alfa ışıması yaparak polonyuma dönüşür. Bu bozunma sırasında yayılan radyasyon sebebiyle kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Kimi hastanelerde radon gazı küçük tüplerin içine doldurularak kanserli dokuya nakledilir; hastalığı yerinde tedavi etmek için kullanılır. Ancak günümüzde daha güvenli alternatifler olduğundan dolayı bu yönteme pek başvurulmaz.
Radon Simgesi
Element "Rn" harfleriyle ifade edilmektedir. İzotoplarının yarılanma süreleri genel olarak kısa olsa da, toz parçacıkları üzerine toplayarak katı radyoaktif maddelere dönüşebilmektedir. Bu nedenle kapalı mekânlarda biriken radon gazı tehlikeli sonuçlar meydana getirebilir.
Radon Sembolü
Element periyodik tabloda "Rn" sembolüyle temsil edilmektedir. Uranyum, toryum, radyum ve polonyumdan sonra keşfedilen beşinci radyoaktif elementtir.
Radon Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 18. grubunda yer alan elementin atom numarası 86’dır. Kayaçlarda bulunan radyum-226 izotopunun bozunması sonucu doğal olarak ortaya çıkar. Dünya atmosferinde ölçülebilecek düzeyde radon bulunmaktadır.
Radon Kullanım Alanları
Radon Özellikleri