Radyum nedir, nerelerde kullanılır? Radyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi Yüksek radyoaktivite içeren element adını Latincede "ışın" anlamına gelen radius kelimesinden almaktadır. Uranyumdan yaklaşık 1 milyon kat daha fazla radyoaktiviteye sahiptir. 1898 yılında Marie ve Pierre Curie tarafından keşfedilmiştir. Radyum nedir, nerelerde kullanılır? Radyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Kendiliğinden ışık yayması ilk keşfedildiği yıllarda adeta bir çığır açmış; diş macunlarından çikolatalara kadar birçok üründe kullanılmıştır. Ancak hastalıkların baş göstermesiyle zararları üzerinde durulmaya başlanmıştır. Günümüzde ise kullanım alanı sınırlıdır. Radyum nedir? Nerelerde kullanılır? Radyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Radyum Nedir?

Parlak, gümüşi renkte, yumuşak ve son derece radyoaktif bir element olan radyum, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından baryumla benzerlik taşımaktadır. Oldukça reaktiftir. Neredeyse tüm ametallerle bileşikler oluşturmaktadır. Oluşturduğu çoğu bileşik basit iyonik bileşiklerdir. Bilinen en ağır alkalin toprak metali olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyum bileşikleri baryum, stronsiyum ve kurşun bileşikleri ile çözünmektedir. Doğada oldukça az miktarda bulunur. Yerkabuğunda trilyonda bir oranda radyum içeriği olduğu öngörülmektedir. Uranyum ve toryumun radyoaktif bozunması ile üretilmektedir. Tüm uranyum madenlerinde bulunur.

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Radyum Nerelerde Kullanılır?

Element önceleri saatler, nükleer paneller, uçak anahtarları, saatler ve gösterge kadranları için kendinden aydınlatmalı boyalarda kullanılıyordu. Ancak tehlikesinin farkına varılmasıyla birlikte kullanımını kobalt-60'a bırakmıştır. Radyum ve berilyum karıştırıldığında nötron yayar; nötron kaynağı olarak kullanılır. Radyum, kanser tedavisinde kullanılan radon gazını üretmek için kullanılmaktadır.

Radyum Simgesi

Element "Ra" simgesiyle ifade edilmektedir. Radyumun kütle numaraları 202-234 arasında değişen 33 izotopu vardır. Tüm izotopları yüksek radyoaktif yapıya sahiptir. En kararlı izotopu Ra-226’dır ve bozunması sonucu radon gazı oluşmaktadır. Yarılanma ömrü ise 1600 yıldır.

Radyum Sembolü

Element periyodik tabloda "Ra" sembolüyle temsil edilmektedir. Radyum-223 bazen kemiklere yayılmış prostat kanserini tedavi etmek için kullanılabilir. Kemikler kalsiyum içerdiğinden ve radyum kalsiyumla aynı grupta olduğundan dolayı kanserli kemik hücrelerini hedef alır. Kanserli hücreleri öldürebilen alfa parçacıkları yayar.

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Radyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 2. grubunda yer alan elementin atom numarası 88'dir. Radyum, tüm uranyum cevherlerinde bulunur ve uranyum rafinasyonunun bir yan ürünü olarak çıkarılır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ve Kanada'daki uranyum cevherleri radyum açısından en zengin olanlardır.

Radyum Kullanım Alanları

Element, nükleer tıp araştırmaları ve uygulamaları haricinde ticari anlamda kullanım alanına sahip değildir. Önceleri diş macunu, saç kremi ve hatta gıda maddeleri gibi ürünlerde katkı maddesi olarak kullanılan elementin günümüzde kullanım alanları radyoaktif etkisi sebebiyle sınırlıdır.

Radyum Özellikleri

Erime noktası 700 derece, kaynama noktası 1737 derecedir.

Radyumun atom kütlesi 226,05'tir.

Yıllık üretimi 100 gramdan azdır.

Radyumun bilinen 33 izotopu vardır.

Radyum bilinen en ağır alkali toprak metalidir ve grubunun tek radyoaktif üyesidir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri baryuma benzerlik taşır.

Radyum oldukça reaktif bir metaldir ve her zaman grup oksidasyon durumunu sergiler.

Radyasyonun tehlikeleri anlaşılmadan önce, radyum ısı ve ışık verdiği için "harika metal" olarak adlandırılmaktaydı.

Bir ton uranyum cevheri içinde yaklaşık 150-350 miligram radyum bulunmaktadır.

Geçmiş dönemlerde diş macunlarında kullanılan radyum pek çok kişinin diş etki kanserlerine yakalanmasına sebebiyet vermiştir.

Kanada, Rusya, İngiltere, Slovakya ve Belçika, radyum üretimi yapan başlıca ülkelerdir.

Ülkemizde uranyum cevherleri bulunmasına karşılık radyum madenciliği ve üretimi yapılmamaktadır.

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