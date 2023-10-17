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        Haberler Gündem Eğitim Renyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Renyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Renyum nedir, nerelerde kullanılır? Renyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi

        Doğada en az bulunan elementlerden biri olan renyum,  En yüksek kaynama noktasına sahip element olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından olağandışı niteliklere sahiptir. En yoğun ve pahalı metaller arasında yer almaktadır.  Renyum nedir, nerelerde kullanılır? Renyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:32
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        Renyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Adını Avrupa’daki Ren Nehri’nin Latince karşılığı olan Rhenus’tan alan element, 1925’te Walter Noddack, Ida Tacke ve Otto Berg tarafından Almanya’da keşfedilmiştir. Süper alaşımlarda aranan metallerden biri olan renyum, pek çok alanda kullanılmaktadır. Renyum nedir? Nerelerde kullanılır? Renyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Renyum Nedir?

        Oda koşullarında grimsi beyaz renkli olan elementin elektron yayma gücü fazladır. Kimyasal özellikleri itibariyle manganla benzerlik gösterir. Metalik formu ise platine benzer. Serttir, aşınmaya karşı dirençlidir. Dövülebilir ve saf hali sünektir. Halojenlerle bileşik oluşturabilir. En kararlı ve önemli bileşikleri 7+ değerliklidir. En önemli oksitleri perrenik anhidrit ve renik anhidrittir. Bunlar, renat veya perrenat tuzları olarak da isimlendirilmektedir. Sülfürik asit ve nitrik asitlerden etkilenir. Doğada nadir bulunan elementler arasındadır; serbest halde bulunmaz. Genellikle molibden sülfür minerali molibdenitte az miktarda yer almaktadır. Yerkabuğunda bulunma oranı da milyarda 1 civarındadır. Sülfürlü bakır cevherinde az oranda yer alır.

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        Renyum Nerelerde Kullanılır?

        Elementin metallerle alaşımları bazı ürünlerde kullanılmaktadır. Nadir bulunan metallerden biri olması sebebiyle pahalıdır; bu sebeple genel kullanımı da sınırlıdır. Ticari olarak kullanılabilen bileşiklerinin sayısı azdır. Tungsten ve platin gibi geçiş metalleri ile birlikte oluşturduğu alaşımlar, elektronikte tercih edilen önemli bir malzemedir. Tungsten alaşımlarının özelliklerini iyileştirmektedir. Ateşe dayanıklı alaşımlarda kullanılır. Yüksek kaliteli bilimsel araç ve gereçlerin kaplamalarında renyum tercih edilir. Fotoğraf makineleri flaşları ve seyyar flaşların ampullerinde de renyum kullanılmaktadır. Bazı takılarda kaplama olarak kullanılır.

        Termometrelerin içeriğinde elemente rastlanır. Bazı kimyasal işlemlerde, organik ve anorganik sentezlerde katalizör olarak kullanılmaktadır. Renyum katalizörleri, kükürt, fosfor ve azota karşı oldukça dayanıklıdır. Jet motorlarında kullanılan alaşımlarda renyum elementin rastlanır. Jet motorlarına; çalışma verimliliğinin artması ve yakıt tüketiminin düşmesi gibi avantajlar kazandırmaktadır.

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        Renyum Simgesi

        Element “Re” harfleriyle ifade edilmektedir. Yer kabuğunda en nadir bulunan elementlerden biridir. Doğada saf metal hâlde bulunmaz. Çoğunlukla molibdenit cevherlerinden elde edilir. 660 kilogram molibdenit cevherinden sadece 1 gram renyum elde edilebilmektedir.

        Renyum Sembolü

        Element periyodik tabloda “Re” sembolüyle temsil edilmektedir. Doğada iki izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplar, Re-185 ve Re-187'dir. Re-187, radyoaktiftir ve yarılanma ömrü yaklaşık 100 milyon yıldır.

        Renyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun 7. grubunda yer alan elementin atom numarası 75'tir.

        Renyum Kullanım Alanları

        • İyon ölçüm aletleri telleri
        • Telefon röleleri
        • Elektrik kontakları
        • Farlardaki yansıtıcılar kütle spektrografları fitilleri
        • Uçak motorları bujileri
        • Dolmakalem uçları
        • Filamanlar
        • Jet motor türbinleri
        • Uzay araçları kaplamaları
        • Türbin kanatları
        • Vakum tüpleri
        • Elektromıknatıslar
        • Petrol ürünleri

        Renyum Özellikleri

        • Erime noktası 3186 derece, kaynama noktası 5630 derecedir.
        • En yüksek kaynama noktasına sahip metaldir. Tungstenden sonra erime noktası en yüksek metaldir.
        • Renyum, çok pahalı metaller arasında yer alır. Bir kilogram renyum, yaklaşık 3 bin dolardır.
        • Radyoaktif izotopları Re-187 ve RE-188 ise kanser tedavilerinde kullanılmaktadır.
        • ABD havacılık endüstrisinde tercih edilen elementlerden biridir.
        • Şili ve ABD üretimde büyük paya sahiptir.
        • Dünyadaki toplam rezervinin 17 bin ton olduğu tahmin edilmektedir.
        • Ülkemizde renyum üretimi ve madenciliği yapılmamaktadır.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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