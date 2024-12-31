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        Haberler Müzik Radyo ve TV’lerde 2024'ün en çok çalınanları - Magazin haberleri

        Radyo ve TV’lerde 2024'ün en çok çalınanları

        2024'te; radyo ve TV'lerde en çok çalınan kadın ve erkek şarkıcılar belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:40
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        Radyo ve TV'lerde 2024'ün en çok çalınanları
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        Raydo ve TV'lerde 2024'te; en çok çalan kadın ve erkek şarkıcılar açıklandı.

        En Çok Çalan Erkek Şarkıcılar;

        1) Tarkan

        2) Buray

        3) Semicenk

        4) Mert Demir

        5) Mabel Matiz

        6) Sefo

        7) Berkay

        8) Edis

        9) İkilem

        10) Yalın

        En Çok Çalan Kadın Şarkıcılar;

        1) Derya Uluğ

        2) Hande Yener

        3) Ziynet Sali

        4) İrem Derici

        5) Demet Akalın

        6) Zeynep Bastık

        7) Melike Şahin

        8) Simge

        9) Hande Ünsal

        10) Gülşen

        Takip edilen 140 istasyon verilerine göre; 2024'ün yılın şarkısı ise Simge'nin 'Önümüz Yaz' oldu.

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        #tarkan
        #Derya Uluğ
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