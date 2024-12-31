Radyo ve TV’lerde 2024'ün en çok çalınanları
2024'te; radyo ve TV'lerde en çok çalınan kadın ve erkek şarkıcılar belli oldu
Raydo ve TV'lerde 2024'te; en çok çalan kadın ve erkek şarkıcılar açıklandı.
En Çok Çalan Erkek Şarkıcılar;
1) Tarkan
2) Buray
3) Semicenk
4) Mert Demir
5) Mabel Matiz
6) Sefo
7) Berkay
8) Edis
9) İkilem
10) Yalın
En Çok Çalan Kadın Şarkıcılar;
1) Derya Uluğ
2) Hande Yener
3) Ziynet Sali
4) İrem Derici
5) Demet Akalın
6) Zeynep Bastık
7) Melike Şahin
8) Simge
9) Hande Ünsal
10) Gülşen
Takip edilen 140 istasyon verilerine göre; 2024'ün yılın şarkısı ise Simge'nin 'Önümüz Yaz' oldu.