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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!

        Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda çıkılan 39 maçın sadece 2'sini kaçırırken 37 karşılaşmaya da 11'de başladı. Rafa Silva, 13 gol, 9 asistle siyah-beyazlıları ayakta tutan isim oldu.

        Giriş: 14.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:25
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        Beşiktaş'ta Rafa Silva takımın en önemli kozu olmaya devam ediyor.

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        Bu sezon şampiyonluk hedefinin erkenden uzağında kalan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu, 3 kulvarda da takımını yalnız bırakmazken en önemli skor ayağı oldu.

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        Bu sezon oynanan 39 resmi maçın sadece ikisini kaçıran Rafa Silva, ligdeki Sivasspor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamazken kupadaki Kırklarelispor maçında ise hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirildi.

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        Rafa Silva 37 maça da ilk 11'de başlarken bu mücadelelerde 13 gol atarken 10 asist yaptı.

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        Beşiktaş'ın Rafa Silva ile 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

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