Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda çıkılan 39 maçın sadece 2'sini kaçırırken 37 karşılaşmaya da 11'de başladı. Rafa Silva, 13 gol, 9 asistle siyah-beyazlıları ayakta tutan isim oldu.
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımın en önemli kozu olmaya devam ediyor.
Bu sezon şampiyonluk hedefinin erkenden uzağında kalan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu, 3 kulvarda da takımını yalnız bırakmazken en önemli skor ayağı oldu.
Bu sezon oynanan 39 resmi maçın sadece ikisini kaçıran Rafa Silva, ligdeki Sivasspor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamazken kupadaki Kırklarelispor maçında ise hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirildi.