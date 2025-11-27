Rafa Silva cephesinden iddialara yanıt!

Rafa Silva cephesinden Beşiktaş ile yeniden idmanlara başlayacağı yönünde iddialar için yanıt geldi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, oyuncuya yakın bir kaynak, Rafa Silva ile Beşiktaş yöneticileri arasında herhangi bir görüşme olmadığını ve basında yer alan açıklamaların oyuncu tarafından yapılmadığını aktardı.

Aynı kaynak, Rafa'nın antrenmanlara katılmadığı iddialarının doğru olmadığını, oyuncunun Beşiktaş'ta ana takımın antrenman yaptığı sahaya bitişik bir alanda, aynı saatlerde fiziksel sorunları için özel bir iyileşme programı dahilinde çalıştığını belirtti.