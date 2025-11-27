Rafa Silva cephesinden iddialara yanıt!
Rafa Silva'nın Beşiktaş'la yeniden idmanlara başlayacağı iddialarına Portekiz basınından yanıt geldi. O Jogo'nun haberine göre, oyuncuya yakın kaynaklar Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme yapılmadığını ve basına yansıyan açıklamaların Rafa'ya ait olmadığını belirtti.
Aynı kaynak, Rafa'nın antrenmanlara katılmadığı iddialarının doğru olmadığını, oyuncunun Beşiktaş'ta ana takımın antrenman yaptığı sahaya bitişik bir alanda, aynı saatlerde fiziksel sorunları için özel bir iyileşme programı dahilinde çalıştığını belirtti.
Oyuncunun menajeri, bu ay içinde Rafa'nın kulüpten ayrılmak istediğini ve Benfica'nın olası geri dönüşünü yakından takip ettiğini doğrulamıştı.
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 16 maçta görev alarak 5 gol ve 3 asist yaptı.