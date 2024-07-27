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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş rahat kazandı! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş rahat kazandı!

        Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 22:13 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:13
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        Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı.

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        Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı.

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        Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.

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        2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

        30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor

        3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

        11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş

        18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor

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