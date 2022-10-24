ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta; çalışma masası, katlanabilir yatak, kitaplık ve raf çeşitleri, portmanto, tek kişilik metal somya, gaming bilgisayar ve daha birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK aktüle 25 Ekim kataloğu indirimli ürünler tam liste...