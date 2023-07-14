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        Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sefer yapan halk otobüsü şoförü, seyir halindeki otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:20
        Fenalaşan yolcu için güzergah değiştirdi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Selçuk Yiğit, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

        Olay, 12 Temmuz Çarşamba günü Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsüyle seyir halinde olan sürücü Selçuk Yiğit, kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Otobüsü sağa çeken Yiğit, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yoğun trafik dolayısıyla ambulans adrese gelemeyince Yiğit, tereddüt etmeden güzergahını değiştirerek, Seka Devlet Hastanesi'ne doğru yöneldi. Yolcuyu sağlık ekiplerine teslim eden sürücü, ardından seferini tamamladı.

        Öte yandan, sürücünün güzergahını değiştirerek hastaneye gittiği ve rahatsızlanan yolculuya yardım ettiği anlar anbean kameraya yansıdı.

        "SAĞLIKTAN ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK"

        15 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Selçuk Yiğit, "Ön tekli sağ koltukta bir bayan yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Bizim Kooperatif Başkanımız Niyazi Yalçın ve Oda Başkanımız Mustafa Kurt’un sürekli talimat veriyorlar. 'Hasta olduğu zaman gerekeni siz yapacaksınız' diye uyarılarda bulunuyorlar. Ben ilk müdahaleyi yaptım sonra yolcunun iyice rahatsız olduğunu fark ettiğim için ambulansı beklemeden hemen Seka Devlet Hastanesi'ne hızlı bir şekilde hastamızı götürdüm ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Yolcular biraz panikledi ama yapacak bir şey yok, önemli olan genç kızımızdı. Bizim camiamızda sağlıktan önemli bir şey yok" dedi.

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