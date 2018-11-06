Trabzon'da 5 Şubat 2006'da, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti.

AKDİN KARDEŞLER TEDAVİ ALTINDA

DHA'da yer alan habere göre Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Antalya'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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