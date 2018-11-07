Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmekten 18 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'in, Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı civarında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu, saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen E.D. ve S.K. isimli iki şüpheliyi Antalya'da yakaladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak ilçeye getirilen zanlılar, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada bazı özel harekat polislerinin hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki kardeşten ağabey Alparslan Akdin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Oğuzhan Akdin'in ağabeyi Alparslan Akdin, geçen yıl Gümbet Mahallesi'nde tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaralamaktan tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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