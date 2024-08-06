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        Haberler Magazin Rahmi Koç, geleneği bozmadı - Magazin haberleri

        Rahmi Koç, geleneği bozmadı

        Her yıl Bodrum'da tatil yapan Rahmi Koç, bu sene de geleneği bozmayarak, teknesini Türkbükü açıklarına demirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:09
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, her yıl olduğu gibi teknesini Bodrum Türkbükü'ne demirledi.

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        Rahmi Koç, yüzme öncesi lüks yelkenlisinin arka kısmına inerek özel kuaförüne saçlarını kestirdi.

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        Rahmi Koç, saçlarını kestirirken, ablası Semahat Sevim Arsel teknenin üstünden misafiri mimar Melkan Gürsel ile birlikte kardeşini dikkatle izledi. Koç, tıraşının bitmesiyle bota binerek yüzmeye gitti.

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        Rahmi Koç'un denize teknesinin olduğu yerde değil de sahile yakın bir yerde girmesinin nedeninin denizin bir hayli dalgalı olması olduğu anlaşıldı.

        #Rahmi Koç
        #BODRUM
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