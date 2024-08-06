Rahmi Koç, geleneği bozmadı
Her yıl Bodrum'da tatil yapan Rahmi Koç, bu sene de geleneği bozmayarak, teknesini Türkbükü açıklarına demirledi
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, her yıl olduğu gibi teknesini Bodrum Türkbükü'ne demirledi.
Rahmi Koç, yüzme öncesi lüks yelkenlisinin arka kısmına inerek özel kuaförüne saçlarını kestirdi.
Rahmi Koç, saçlarını kestirirken, ablası Semahat Sevim Arsel teknenin üstünden misafiri mimar Melkan Gürsel ile birlikte kardeşini dikkatle izledi. Koç, tıraşının bitmesiyle bota binerek yüzmeye gitti.