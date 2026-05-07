Rahmi M. Koç Müzesi'nden yeni kitap: 'Pedaldan Motora'

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi tarafından yayımlanan “Pedaldan Motora” kitabı, müzenin 15 binin üzerinde objesinden oluşan zengin koleksiyonunda yer alan bisiklet ve motosikletlerin tarihini odağına alıyor. Her biri kendi döneminin mühendislik anlayışını, tasarım yaklaşımını ve kullanım alışkanlıklarını yansıtan bisiklet ve motosikletler kitapta yalnızca teknik yönleriyle değil, aynı zamanda toplumsal değişimlerin ve bireysel tutkuların izleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Proje koordinatörlüğünü Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu’nun yürüttüğü Pedaldan Motora kitabı, zengin görsel içerik ve detaylı anlatımıyla okurları iki tekerli araçların tarihsel gelişimi içinde bir yolculuğa davet ederken, aynı zamanda endüstri tarihine, tasarım evrimine ve hareket kültürüne dair önemli bir kaynak niteliği de taşıyor.

En özel örnekler bir araya geldi

Kitapta, 1819’dan günümüze pedalsız, sürücünün ayaklarıyla yeri iterek hareket ettirdiği erken dönem Johnson Hobby Horse bisikletten başlayarak, tarih boyunca kullanılan bisikletlerin yanı sıra, motorun bisiklet şasisiyle buluşmasıyla ortaya çıkan motosikletlerin en özel örnekleri detaylı bir şekilde ele alınıyor. Müze uzmanlarının makalelerinin yanı sıra Daniel Ward anlatımı ile bisiklet koleksiyonerliğine, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aykut Coşkun anlatımı ile motosiklet tasarım hikayelerine de yer veriliyor.

“Hayatımda 3 bisikletim oldu”

Rahmi M. Koç Müzeleri ve Yapı Kredi Kültür Yayınları’nda satışa çıkan “Pedaldan Motora” kitabının önsözünü müzenin kurucusu Rahmi M. Koç kaleme aldı. İlk bisikletinin 1936 yılında Ankara’da annesinin aldığı üç tekerlekli bisiklet olduğunu aktaran Koç “Bir akşamüstü eve gelen o kavuniçi bisikletle geçirdiğim yazları hâlâ hatırlıyorum. Hayatımda üç bisikletim oldu, hiç scooter’a binmedim” dedi.