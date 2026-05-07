Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Rahmi M. Koç Müzesi'nden yeni kitap: 'Pedaldan Motora'

        Rahmi M. Koç Müzesi'nden yeni kitap: 'Pedaldan Motora'

        Rahmi M. Koç Müzesi, "iki tekerlek" üzerinde taşınan bisiklet ve motosiklet tutkusunu "Pedaldan Motora" isimli kitapta bir araya getirdi. Önsözünü Rahmi M. Koç'un yazdığı kitap, mühendislikten kültüre bisiklet ve motosikletin gelişimini çok katmanlı bir anlatıyla okura ulaştırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rahmi M. Koç Müzesi'nden yeni kitap: 'Pedaldan Motora'

        Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi tarafından yayımlanan “Pedaldan Motora” kitabı, müzenin 15 binin üzerinde objesinden oluşan zengin koleksiyonunda yer alan bisiklet ve motosikletlerin tarihini odağına alıyor. Her biri kendi döneminin mühendislik anlayışını, tasarım yaklaşımını ve kullanım alışkanlıklarını yansıtan bisiklet ve motosikletler kitapta yalnızca teknik yönleriyle değil, aynı zamanda toplumsal değişimlerin ve bireysel tutkuların izleriyle birlikte değerlendiriliyor.

        Proje koordinatörlüğünü Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu’nun yürüttüğü Pedaldan Motora kitabı, zengin görsel içerik ve detaylı anlatımıyla okurları iki tekerli araçların tarihsel gelişimi içinde bir yolculuğa davet ederken, aynı zamanda endüstri tarihine, tasarım evrimine ve hareket kültürüne dair önemli bir kaynak niteliği de taşıyor.

        REKLAM

        En özel örnekler bir araya geldi

        Kitapta, 1819’dan günümüze pedalsız, sürücünün ayaklarıyla yeri iterek hareket ettirdiği erken dönem Johnson Hobby Horse bisikletten başlayarak, tarih boyunca kullanılan bisikletlerin yanı sıra, motorun bisiklet şasisiyle buluşmasıyla ortaya çıkan motosikletlerin en özel örnekleri detaylı bir şekilde ele alınıyor. Müze uzmanlarının makalelerinin yanı sıra Daniel Ward anlatımı ile bisiklet koleksiyonerliğine, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aykut Coşkun anlatımı ile motosiklet tasarım hikayelerine de yer veriliyor.

        “Hayatımda 3 bisikletim oldu”

        Rahmi M. Koç Müzeleri ve Yapı Kredi Kültür Yayınları’nda satışa çıkan “Pedaldan Motora” kitabının önsözünü müzenin kurucusu Rahmi M. Koç kaleme aldı. İlk bisikletinin 1936 yılında Ankara’da annesinin aldığı üç tekerlekli bisiklet olduğunu aktaran Koç “Bir akşamüstü eve gelen o kavuniçi bisikletle geçirdiğim yazları hâlâ hatırlıyorum. Hayatımda üç bisikletim oldu, hiç scooter’a binmedim” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de evde fenalaşmaları sonucu yaşamını yitiren 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü, yan yana toprağa verildi. Başsavcılığın talimatıyla ilçeye yönlendirilen AFAD ekipleri, ailenin kaldığı 2 katlı bina ve çevresi ile yolculuk yaptıkları...
        #Rahmi M. Koç Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!