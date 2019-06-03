Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Almanya merkezli Infineon, ABD’li rakibi Cypress Semiconductors’ı 10 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Infineon’dan yapılan açıklamaya göre, Cypress Semiconductors Alman şirketin hisse başına 23.85 dolar teklifini kabul etti.

Söz konusu teklifin, Cypress Semiconductors’ın hisse fiyatının 15 Nisan ve 28 Mayıs tarihlerindeki 30 günlük fiyat ortalamasının yüzde 46’dan daha fazlasına geldiği belirtiliyor.

Açıklamada, satın alma rakamının toplamda yaklaşık 10 milyar dolar olduğu hatırlatılarak satın alma anlaşmasının Cypress Semiconductors’ın hissedarların onayına sunulacağı kaydedildi.

Satın almanın gerekli izinlerin alındıktan sonra 2019 sonu veya 2020’nin ilk aylarında tamamlanması bekleniyor.

7.6 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETMİŞTİ

Açıklamaya göre, satın almanın otomotiv, sanayi ve nesnelerin interneti (IoT) gibi yüksek büyüme hedefli pazarlarda büyük potansiyel oluşturacağı belirtildi.

Infineon’ın 40 bin 100 bin çalışanı bulunuyor. Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören şirketin geçen yıl satış geliri 7.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklama sonrasında Infineon’ın hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybederken, Cypress Semiconductors’ın hisseleri de yaklaşık yüzde 26 yükseldi.