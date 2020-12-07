Burcu Çetinkaya kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sosyal medyanın gündeminde ralli pilotu, sunucu ve gazeteci Burcu Çetinkaya var. Burcu Çetinkaya kimdir? Burcu Çetinkaya nereli? Burcu Çetinkaya boşandı mı, eşi kim?

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

Burcu Çetinkaya 19 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk ralli pilotu, televizyon sunucusu, yarışçı ve gazetecidir.

İstanbul’da doğan Burcu Çetinkaya’nın babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey bir yöneticidir. Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College'da önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, evli. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.

Caddebostan Spor Kulübü’nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard’çu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileri.

Bir Dönem 24 TV'de Otomobil Sevdası isimli otomobil programını sunmuştur. Ayrıca Show TV'de Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve sunduğu Yok Böyle Dans isimli yarışma programına katılmış fakat yarışmanın ilk haftasında elenmiştir. Daha sonra tv8'de yayımlanan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. 2013 yılının Ramazan ayında a Haber televizyonunda ünlü tasavvufçu Mehmet Fatih Çıtlak'la beraber Sahur Vakti isimli programı sunmuştur. Ayrıca şu anda TRT Spor kanalında yapımcılığını Feridun Özdemir'in yaptığı Ralli Günlüğü isimli programı sunmaktadır. Kasım 2013'ün sonlarına doğru örtündüğünü açıklamıştır. Ayrı zamanda gazete yazarlığı da yapan Çetinkaya bir dönem Star gazetesinde yazmış olup şu anda Türkiye gazetesinde yaptığı röportajlarını yayımlamaktadır. Ayrıca yine aynı gazetede Otomobil Sevdası adlı köşesinde yazmaktdır.

BURCU ÇETİNKAYA BOŞANDI MI, EŞİ KİM?

Burcu Çetinkaya, 2015 yılında Fatih Mehmet Bucak ile evlenmişti. Burcu Çetinkaya ve Fatih Mehmet Bucak'ın evlilikleri 2019 yılında sona erdi.