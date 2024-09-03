Ramat Gan ile "Kardeş Şehir" protokolü sonlandırıldı

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, eylül ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlık ettiği toplantıda, gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken bazı maddeler de ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce söz alan siyasi parti grup başkanvekilleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na ilişkin öneri ve temennilerini dile getirdi. Meclise bir sunum yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi'nin eğitim ve öğretime yönelik olarak yaptığı katkıları anlattı. Başkan Akgün konuşmasında şunları söyledi:

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"BELEDİYE İLE VATANDAŞI BİRLEŞTİREREK YAPTIK"

"Milli eğitim meselesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yoldan bakıyoruz. O açıdan bakıyoruz. O nedenle bugüne kadar belediye ile vatandaşı birleştirerek birlikte yaptık. Bazısını belediyenin imkanlarıyla yaptık. Yüzde 90'ını belediye vatandaş ortaklığıyla yaptık. Bu süreçte 8 lise, 9 ilkokul ve ortaokul, 6 anaokulu ve kreşi Türk milli eğitimine kazandırdık. Esas olan bunu başarabilmektir."

"4 BİN 100 ÖĞRENCİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda da dar gelirli ailelerin yanlarında olunacağını kaydeden Başkan Akgün, "Bu eğitim öğretim döneminde de 4 bin 100 öğrencimize beslenme, okul kıyafeti ve burs desteğimiz kesintisiz olacak sürecek” dedi.

"1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN ÇALIŞMALARI BİTTİ" Gündemde yer alan maddelerden biri olan Tepecik Altyapı Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İmar Komisyonu'na havale edildi. Konuya ilişkin bilgiler veren Başkan Akgün, seçim öncesinde imar planı bekleyen bölgeler için verdikleri sözün arkasında olduklarını belirterek, uzun yıllardır çözülmeyen imar planı sorunun 3 ay içinde çözüleceğini belirterek, "3 ay içerisinde 1/5000'lik plan onaylandı. Biz 1/1000'lik çalışmamızı yapmıştık. 1000'lik çalışmalarda ufak değişiklikler yaparak vatandaşın lehine 1000'lik çalışmalar bitti. Askıya çıkacak 1000'lik planlar" diye konuştu. VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR Daha önce Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Veteriner Şefliğinin yerine norm kadro yönetmeliği hükümleri uyarınca Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kurulması ve kadrosunun ihdas edilmesi hususu müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.