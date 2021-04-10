İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı 2021 Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki Ramazan Ayı ne zaman başlıyor? İşte İlk orucun tutulacağı tarih ve diyanet 2021 takvimi...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan ilki olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Mayıs 2021 günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ