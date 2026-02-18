Ramazan ayı ibadetleri: Ramazan ayında nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Bolluk ve bereket ayı Ramazan, bu sene 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk orucun tutulmasıyla başlıyor. Bu nedenle, Ramazan ayı ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı ibadetleri, hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük bir manevi dönüşüm sağlar. İslam dünyasında Ramazan ayında oruç, teravih namazı, Kur'an-ı Kerim okuma, zekât ve fitre verme gibi ibadetleri ihmal etmemek, manevi kazanç açısından büyük önem taşımaktadır. Peki, Ramazan ayında nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur? İşte Ramazan ayın ibadetleri...
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte, Ramazan ayı ibadetleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen mübarek bir zaman dilimidir. Ramazan ayında yapılacak ibadetler arasında Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak büyük önem taşımaktadır. Peki, Ramazan ayında nasıl ibadet edilir, hangi dua ve sureler okunur? Ramazan ayında hangi tesbihler ve zikirler çekilir? İşte detaylar...
RAMAZAN AYI İBADETLERİ NELER?
1- Oruç tutmak
2- Teravih namazı kılmak
3- Kuran-ı Kerim okumak (Hatim yapılabilir)
4- Sahura kalkmak
5- İftara misafir çağırmak
6- Günahların affı için tövbe etmek
7- Ramazan umresi yapmak
8- Zekat vermek
9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek
10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek
11- Sadaka vermek
12- Yetimi sevindirmek
RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.
RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)
Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)
"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)
"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)
"Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 73)
"Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma - ce, "Edep", 57)
Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)
"Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)
"Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla." (Ibrahim Su re si, 41. ayet)
"Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)
"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni iyi kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasın da beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. (Şuara Suresi, 83-86. ayetler)
RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?
1-10 gün arası 100 kere: Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)
11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)
21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)
"Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada ve ahirette yardımcım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi insanlar arasına kat." (Yusuf Suresi, 101. ayet)
"Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bize rahmet et. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin." (Araf Su re si, 151. ayet)
"Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." (Araf Suresi, 156. ayet)
"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)
"Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (Isra Suresi, 80. ayet)
"Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118. ayet)
