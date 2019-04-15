Ramazan Ayı'nda oruç tutmak İslam'ın en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Sağlık sorunu olmayan her Müslüman Ramazan Ayı'nda oruç tutmak ile yükümlü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde Ramazan Ayı'nın ne zaman başlayacağı ve ilk orucun ne zaman tutulacağına dair bilgiler yer alıyor. İşte 2019 Ramazan Ayı'na dair detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İLK ORUÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan dini günler listesinde Ramazan ayı başlangıcı 6 Mayıs 2019 Pazartesi olarak yer alıyor. Yani İslam dünyası 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkarak Ramazan ayının ilk orucunu tutacak. 31 Mayıs'ta ise Kadir Gecesi var.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran 2019 Pazartesi günü de Ramazan Bayramı Arefesi yani yani Ramazan Ayı'nın son günü. 4 Haziran Salı günü de Ramazan Bayramı başlangıcı. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nın 6 Haziran Salı, son günü olarak idrak edilecek.

FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2019 fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

KİMLER FİTRE VEREBİLİR?

Nisab miktarı malı olan bir müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Zengin olan çocukların fitreleri, İmam-ı A'zam'a göre o çocuğun malından verilir. İmam-ı Muhammed'e göre ise, onu da babası verir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı arasında ödenir. Böylece yoksullar bununla, bayram namazından çıkmadan önce ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Bununla birlikte fitre, Ramazan’ın girmesinden itibaren, hatta Ramazan ayı girmeden önce de ödenebilir. Bayram gününden sonraya kalırsa, yükümlülük düşmez ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI