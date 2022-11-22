Ramazan ayının başlangıç tarihi, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde bulunduran üç aylar, 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Regaip Kandili ile başlayan üç aylar, 11 ayın Sultanı Ramazan ayı ile bitecek. 2023 Diyanet dini günler takvimine ile "Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan Bayramı hangi ay, hangi günler idrak edilecek?" soruları yanıt buldu. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri...