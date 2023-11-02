Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? Diyanet açıkladı: Ramazan Bayramı tarihleri...
İslam aleminde yeni yıl öncesi en çok araştırılan konulardan biri de 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının başlama tarihi oldu. Söz konusu duruma ilişkin en çok; ilk oruç hangi gün tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar ve 2024 dini günler takvimi!
Hicri takvime göre başlayan ve her yıl 29 gün idrak edilen Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. 2024 yılına kısa bir süre kala araştırmalarını artıran müslümanlar, hem Ramazan ayının hem de Ramazan Bayramı'nın hangi günlerde idrak edileceğini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan ayı ve bayramı ile ilgili bilgiler...
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili