Ramazan ayı öncesi market denetimleri: 8 bin 546 noktada 1,7 milyon ürün kontrol edildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “85 milyon vatandaşımızın daha huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için” ulusal ve yerel marketlerde kapsamlı denetimler yürütüldüğünü duyurdu.

Gürcan’ın paylaştığı verilere göre, 3-9 Şubat 2026 tarihleri arasında Tarım İl Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüklerinin eşgüdümünde gerçekleştirilen denetimlerde şu sonuçlar elde edildi:

8.546 markette toplam 1.729.006 adet ürün denetlendi.

6.185 adet ihlal tespit edildi.

Toplam 24.707.084 TL idari para cezası uygulandı.

2.119 işlem Haksız Fiyat Değerlendirme Komisyonu’na sevk edildi.

Gürcan, denetim sürecinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.