Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,38 %2,34
        DOLAR 43,5889 %-0,04
        EURO 51,9227 %0,69
        GRAM ALTIN 7.102,23 %2,29
        FAİZ 35,20 %0,40
        GÜMÜŞ GRAM 116,69 %7,38
        BITCOIN 70.671,00 %0,01
        GBP/TRY 59,6016 %0,38
        EUR/USD 1,1907 %0,78
        BRENT 69,41 %1,97
        ÇEYREK ALTIN 11.612,15 %2,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ramazan ayı öncesi market denetimleri: 8 bin 546 noktada 1,7 milyon ürün kontrol edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Ramazan ayı öncesi market denetimleri: 8 bin 546 noktada 1,7 milyon ürün kontrol edildi

        Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan 3-9 Şubat 2026'da yürütülen eşgüdümlü denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edildiğini, 24.707.084,00 TL ceza kesildiğini ve 2.119 işlemin Haksız Fiyat Değerlendirme Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 20:50 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazan öncesi sıkı denetim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “85 milyon vatandaşımızın daha huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için” ulusal ve yerel marketlerde kapsamlı denetimler yürütüldüğünü duyurdu.

        Gürcan’ın paylaştığı verilere göre, 3-9 Şubat 2026 tarihleri arasında Tarım İl Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüklerinin eşgüdümünde gerçekleştirilen denetimlerde şu sonuçlar elde edildi:

        8.546 markette toplam 1.729.006 adet ürün denetlendi.

        6.185 adet ihlal tespit edildi.

        Toplam 24.707.084 TL idari para cezası uygulandı.

        2.119 işlem Haksız Fiyat Değerlendirme Komisyonu’na sevk edildi.

        Gürcan, denetim sürecinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mesut Özarslan'dan Özel'e suç duyurusu

        Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP lideri Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

        #Mahmut Gürcan
        #ramazan denetim
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız