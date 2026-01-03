Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ayı tarihi: 2026 Diyanet dini takvime göre Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

        2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?

        Yeni yıla girilmesinin ardından Ramazan ayına geri sayım devam ediyor. Her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan ayı bu yıl da Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ne zaman başlayacağı gündemdeki yerini koruyor. Oruç ve teravih namazı ibadetlerinin yerine getirileceği bu ayda, rahmet kapılarının açıldığına inanılıyor. 2026 Diyanet dini günler takviminin yayınlanmasıyla birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Bu kapsamda “Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…

        2

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

        Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        3

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu kapsamda 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı eda edilip sahura kalkılarak ilk oruç için niyet edilecek.

        4

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi