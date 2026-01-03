2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Yeni yıla girilmesinin ardından Ramazan ayına geri sayım devam ediyor. Her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan ayı bu yıl da Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı…
On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ne zaman başlayacağı gündemdeki yerini koruyor. Oruç ve teravih namazı ibadetlerinin yerine getirileceği bu ayda, rahmet kapılarının açıldığına inanılıyor. 2026 Diyanet dini günler takviminin yayınlanmasıyla birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Bu kapsamda “Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.
Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu kapsamda 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı eda edilip sahura kalkılarak ilk oruç için niyet edilecek.