On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ne zaman başlayacağı gündemdeki yerini koruyor. Oruç ve teravih namazı ibadetlerinin yerine getirileceği bu ayda, rahmet kapılarının açıldığına inanılıyor. 2026 Diyanet dini günler takviminin yayınlanmasıyla birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Bu kapsamda “Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…