İslam aleminin özlemle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bu yıl Ramazan-ı Şerif 19 Şubat’ta başlayacak. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Bu sebeple ‘’İlk sahur ne zaman, ilk iftar saat kaçta?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi 2026 haberturk.com internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 81 ilin sahur ve iftar vakitlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan İmsakiyesi 2026 ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il sahur ve iftar saatleri...