Ramazan bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi tutarı kesinleşti mi?
Ramazan ayının başlamasıyla Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sene 4 bin TL olarak ödenen rakamın bu yıl zamlanması bekleniyor ve masada yüzde 25'lik bir artış ihtimali olduğu biliniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, tutar kesinleşti mi?
Ramazan ayının idrak edilmesiyle bayram zamanı emeklilere verilen bayram ikramiyesi de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre; bu sene ikramiyelerde yüzde 25'lik bir artış yapılması bekleniyor. Geçen sene 4 bin TL olarak ödenen rakamın bu yıl kaç TL olacağı merakla bekleniyor. Peki, 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
Emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
ZAMLI İKRAMİYELERİN HAZİNEYE TUTARI 35 MİLYAR TL
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.