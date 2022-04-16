Asıl adı Ayd-ül Fıtr yani Fıtır Bayramı (Fitre Bayramı) olmakla beraber birçok özellikle Anadolu ve Balkan coğrafyasında Ramazan Bayramı olarak isim bulmuştur. Yine bu bayramda tatlı ve şeker ikramının bol olması nedeniyle ülkemizde Ramazan Bayramı'na "Şeker Bayramı" da denmektedir.