Bayram duası okunuşu ve anlamı: Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar nelerdir?
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e veda vakti geldi. İslam alemi, 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için saf tutulacak. Bayram günlerinin ibadetlerle geçirilmesi önem arz ettiğinden Ramazan Bayramı ibadetleri ve Ramazan Bayramı duası araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı’nda okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, bayram duası okunuşu ve anlamı (Arapça-Türkçe)…
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN RAMAZAN BAYRAMI DUASI
Peygamberimiz bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir:
Arapça okunuşu:
"Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia's-semavati ve'l-ardı, yâ ze'l-celâli ve'l-ikram."
Türkçe anlamı:
"Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi'i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle."
RAMAZAN BAYRAMI DUALARI
Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne mâliki Yüce Mevlâmız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle! Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah’ım!
Yâ ilahe’l-âlemîn!
Şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah’ım!
Ya Rabbi!
Kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, indirdiğimiz hatm-i şeriflerimizi, verdiğimiz zekât ve fitrelerimizi, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Ramazan Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!
Tüm bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı; Öncelikle Hz. Âdem’den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberan-ı izama ve rusul-i kirama, hâssaten hayat rehberimiz Kur’an-ı bize tebliğ eden Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e, onun aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!
Kur’an’ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaştıran huffazın, ulemanın, sulehanın, din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda canlarından geçen aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimiz ile bütün ehl-i imanın aziz ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle Allah’ım!
Bu mübarek bayram sabahında camimizde “âmin” “âmin” diye nidada bulunan bütün cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, cümlesini hissedar eyle Allah’ım!
Allah’ım!
Varlık âlemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! Bedenlerimizi ve kalplerimizi imansız, Kur’ansız, harap evler gibi olmaktan muhafaza eyle!
Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah’ım! Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı; Kur’an’a, Furkan’a tabi ve hizmetkâr olmayı nasip eyle!
Kur’an-ı Kerim’i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah’ım!
Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah’ım!
Ya Rabbi!
Bizleri anne-babalarımıza hayırlı evlatlar eyle!
Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi ihsan eyle Allah’ım! Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle! Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle!
Evlatlarımızı sana itaatkâr, vatana ve millete hayırlı eyle. Onların kalplerini iman ve Kur’an nuru ile tenvir eyle Allah’ım!
Ya İlahî!
Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne i’lâ-i kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimize merhametinle muamele eyle, onların makamlarını âli eyle. Allah’ım! Millet olarak bizlere, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle! Bizleri, onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan, bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle!
Âlem-i İslam’ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar! Ümmet-i Muhammedi yeniden aziz bir ümmet eyle! Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle!
Ya Rabbi!
Bu mübarek mekânda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı birbirine yaklaştır! Kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi lütfeyle Allah’ım!
Birlikte yaşadığımız dünyamız ve tüm mahlûkat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Bu emanetin gereği olarak mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah’ım!
Bu bayram sabahı hürmetine; ortak evimiz olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar!
Âlemlere rahmet Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin “Allah’ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz” şeklindeki duasıyla sana yalvarıyoruz. Masumların, mazlumların akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah’ım!
Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Kan ve gözyaşına boğulmuş, insanca ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş insanlığa bizleri yeniden umut eyle!
Ya Rabbi!
Bizleri, iyilik ve takvada yardımlaşan, hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle! Bizleri, birbirine kin güdenlerden, buğzedenlerden, birbirinden nefret duyanlardan; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah’ım! Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden; işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah’ım! Bu mübarek bayram sabahı hürmetine hasta kullarına acil şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah’ım!
Rabbimiz! Şu mübarek Bayram sabahında gazabından rızana; cezandan affına sığınıyoruz. Bizleri affeyle; tövbeleri kabul edilip, günahları bağışlananlardan eyle!
“Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.” diye sana yakaran İbrahim (a.s)’ın lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle.
“Eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakîm olan sensin.” diye yalvaran İsa (a.s)’ın lisanıyla sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın, bizlere mağfiret eyle Allah’ım! Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz: “Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa’fu anna” “Allah’ım! Sen affedicisin. Sen Kerim’sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle!”
Allah’ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana sığınıyoruz. “Rabbena atina fi’d-dünya haseneh, ve fi’lahirati haseneh, ve kına azabe’n-nar.” “Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret’te de güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle.”
Yâ Rabbe’l-Âlemîn!
Vefat anımızda dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdede iken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle! Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde, Kelime-i şahadet ki buyurun, diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle! Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle. Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle Allah’ım!
BAYRAMDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Ya ilahel alemin!
Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü’min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.
Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile, Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle.
Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle.
Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.
Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav’e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun. Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur. Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.
Ya rabbi, kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, kim teravih namazını kılarsa, kim kadir gecesini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affedilir diyor Peygamberimiz, Bizler de inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucumuzu tuttuk, teravih namazımızı kıldık, Kadir gecesini ihya etmeye çalıştık. Bizlerin de geçmiş günahlarını affeyle ya rabbi
Allahım! Lutfettiğin bayramda ve sonrasında Bizi her türlü bela, musibet bütün tehlikelerden koru..
Hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylığı nasib eyle
Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri ateş azabından muhafaza eyle.
Bizi, annemizi, babamızı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.
Sevgili peygamberimiz senden neyi istemişse biz de onları istiyoruz, hangi şeylerden sığınmışsa biz onlardan sana sığınıyoruz.
Yapmış olduğumuz duaları kabetullahta, arafatta, müzdelifede, ravzai mutahharada yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle..
Amin! bi hürmeti taha ve yasin ve selamün alel mürselin. Vel hamdü lillahi rabbil alemin.