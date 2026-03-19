        Ramazan Bayramı'nda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek | Sağlık Haberleri

        Ramazan Bayramı'nda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdüreceklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı'nda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

        Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı süresince milletimizin sağlığı için sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. 1129 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 335 bin 240 personelimiz, 866 evde sağlık ekibimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli 4 bin 14 ekibimiz ve 46 bin 319 çalışanımız ile toplam 381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıkları için teşekkürlerimi iletiyorum."

        İSTANBUL'DA BAYRAMDA 50 BİN SAĞLIK PERSONELİ HİZMET VERECEK

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Ramazan Bayramı boyunca kent genelinde 50 bin sağlık personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Güner, NSosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram süresince İstanbul genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kentte görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgi veren Güner, şunları paylaştı: "53 kamu hastanemizde 11 bin 554 acil servis personelimiz, 33 bin 540 diğer sağlık hizmetlerinde görevli personelimiz ve 22 evde sağlık ekibimizde görev yapan 88 personelimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Ayrıca, 23 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Hastanemizde (ADSM/ADSH) görev yapan 378 personelimizle ağız ve diş sağlığı hizmetlerimizi de kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

        Acil Sağlık Hizmetlerimiz kapsamında ise 374 aktif istasyonumuz, 556 komuta merkezi personelimiz ve 3 bin 884 sahada görevli personelimizle 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İstanbul genelinde toplam 50 bin sağlık personelimiz bayram süresince görev başındadır. Bayramını görev başında geçiren, büyük özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum."

        İçişleri Bakanı Çiftçi, bayram tatili süresince alınacak tedbirleri açıkladı

        (AA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 313 bin 745 personelin sahada olacağını bildirdi.Çiftçi, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) haber ajanslarının temsilcilerinin Ramazan Bayramı tatili süresince uyg...
