Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu Berat Kandili'nin geride kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Berat Kandili, Ramazan ayının habercisi olarak da biliniyor. Son yıllarda yaz aylarına denk gelen, Ramazan ayı ve sonrasında gelen Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı uzun yaz tatillerinin yapılmasında etkili oldu. Peki bu sene durum ne? İşte 2019 Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile Ramazan Bayramı tatilli 1 - 9 Haziran arasında toplam 9 güne çıkarıldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

2019 DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ