On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat itibarıyla tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Ramazan ayı ile birlikte Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen binlerce vatandaş, bayram tatili tarihini araştırıyor. Ramazan Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer arıyor. Bu kapsamda "2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ara tatil ile birleşecek mi?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...