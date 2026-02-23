Canlı
        Ramazan Bayramı tarihi: 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor? Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi?

        Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi?

        2026 Ramazan-ı Şerif, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın tüm yurtta coşkuyla karşılanmasıyla birlikte vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getiriyor. 29 gün boyunca oruç tutacak vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihini merak ediyor. Peki, Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 15:49 Güncelleme:
        On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat itibarıyla tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Ramazan ayı ile birlikte Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen binlerce vatandaş, bayram tatili tarihini araştırıyor. Ramazan Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer arıyor. Bu kapsamda "2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ara tatil ile birleşecek mi?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 yılının Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başladı. 29 gün sürecek Ramazan’ın ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        4

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayarak üç gün sürecek. Arife gününün yarım gün resmi tatil sayılmasıyla birlikte bayram tatili toplamda 3,5 gün olarak uygulanacak.

        Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusunda henüz resmi bir karar bulunmuyor. Bayram tatilinin süresinin uzatılacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI İLE İKİNCİ ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

        2026 eğitim öğretim takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Ramazan Bayramının 20–22 Mart tarihlerinde kutlanmasıyla birlikte fiilen iki tatil birleşmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
