Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. İslam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları ve heyecanı şimdiden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ramazan bayramında da olabileceği ihtimaller arasında. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI?

Ramazan'da tüm illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanacak.

Yine Ramazan ayında tüm ülkede restoran ve kafeler sadece siparişle hizmet verecek.

Yine Ramazan ayında toplu halde iftar yapılmayacak.