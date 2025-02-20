On bir ay boyunca beklenen Ramazan ayının gelişi, yine manevi coşkuyu doruğa çıkaracak. İslam dünyasında birlik, dayanışma ve ibadetlerle anılan bu kutsal dönem, oruç ibadetiyle ruhen ve bedenen arınmanın kapılarını açarken, sahurdan iftara uzanan bu mübarek zaman dilimi gönülleri bir araya getirecek. 2025 yılında Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar…