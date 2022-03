İslam kültüründe Hicri takvime göre senenin 9. ayı kabul edilen Ramazan ayı, bin aydan daha hayırlı olan ay olarak anılır. Ramazan ayının Müslümanlar için oldukça önemli olmasının temel nedeni Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında inmeye başlamasıdır.

İslam dininde Ramazan ayı inanan tüm Müslümanlar için ibadet edilerek geçirilmesi tavsiye edilen bir aydır. Her sene Ramazan ayı boyunca oruç tutulur, Kur'an-ı Kerim okunur ve her akşam yatsı namazından sonra teravih namazı kılınır. Oruç ayı olan Ramazan ayında Müslümanların oruca niyet ettikleri sahur vakti ile oruçlarını açtıklarını iftar vakti her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından berlirlneir ve duyurulur. İşte 2022 Ramazan imsakiyesi ile Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, İstanbul ve il il iftar sahur vakti saatleri