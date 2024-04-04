Ramazan'ın 25. gününe özel iftar menüsü: Mantarlı tavuk sote ve sebzeli pilav!
Ramazan ayının yirmi beşinci gününde, iftar sofraları için lezzetli alternatif arayışları hız kazanıyor. Bunun yanı sıra Müslümanlar, geleneksel tatların yanı sıra hafif lezzetlere yönelerek iftar sofralarını renklendirmeye çalışıyor. Ayrıca, ''Akşama ne pişirsem, Ramazan iftar menüsü önerileri, iftarda ne yapsam'' gibi konuları da aratıyorlar. İşte, sizin için Ramazan'ın yirmi beşinci gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü!
Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferiyle dolu günlerinde iftar sofraları her gün ayrı bir lezzetle donanıyor. Bununla birlikte her gün ne yapsam diye düşünen insanlar da çoğalıyor. İşte, Ramazan'ın 25. günü için örnek iftar menüsünün yapılışı...
KABAK ÇORBASI
Malzemeler:
Yarım kilo kabak
1 orta boy patates
1 küçük soğan
2 diş sarmısak
1 su bardağı süt
5 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
Tuz
Hazırlanışı:
İlk olarak kabakları, patatesi, soğan ve sarmısağı doğrayın ve tencere içerisine alın. Suyunu da ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonra içine sütü ilave edin. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyip, tüm karışımı rondodan geçirin. Daha sonra çok ince kıyılmış dereotunu çorbanızın üzerine serpip, sıcak olarak servis yapın.
MANTARLI TAVUK SOTE
Malzemeler:
1 kemiksiz tavuk göğsü
8-10 adet mantar
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
Tuz
Pul biber
Köri
Zerdeçal
Karabiber
1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Öncelikle tavuk göğüs etlerini julyen doğrayın. Tavaya alın. Kısık ateşte rengi beyazlaşıp suyunu çekince, doğranmış mantarları da ilave edin. Zeytinyağını da ekleyerek, soteleyin. Tavuk kızarıp da mantarlar yumuşayınca, tuzunu ekleyin. Salça ve baharatlarını da kattıktan sonra, 1-2 dakika daha soteleyin. Daha sonra suyunu ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
SEBZELİ PİLAV
Malzemeler:
2 su bardağı kadar Osmancık pirinç
1 tane patates
1 tane havuç
1 su bardağı konserve bezelye
1/2 demet dereotu
2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı tereyağı
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tane küp şeker
Tuz
Hazırlanışı:
Pirinçleri bir kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyarak, 1 saat kadar bekletin. Havucu ve patatesi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğrayın ve birlikte bir tencereye alarak, haşlayın. Pirinçleri yeteri kadar beklediği zaman yıkayın, suyunu süzün. Pilav tenceresi içerisine zeytinyağınızı ve tereyağınızı alıp, ısıtın. Isınan tencereye pirinçlerimizi alın ve 5-10 dakika kadar kavurun. Ardından şekeri, tuzu ve sıcak suyu ekleyin.
Ocağınızın altını kısıp, pirinçleriniz suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilavı beklerken, dereotunuzu ince ince kıyın ve pilavınız suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patates ile birlikte tencerenize alın.
İyice karıştırıp, bir süre birlikte pişirdikten sonra, ocaktan alın ve 30 dakika kadar dinlendirin. Garnitürlü pirinç pilavınız artık servis için hazırdır.
ÇOBAN SALATA
Malzemeler:
2 adet soğan
4 adet domates
2 adet ince sivri biber
3 adet salatalık
1 adet limon
Hazırlanışı:
3 adet salatalık küp küp doğranır ve geniş bir kaseye alınır. 3 adet salatalık 4’e bölünür ve küçük küçük doğranarak domateslere ilave edilir. 2 adet ince sivri biber ince ince doğranır. Diğer malzemelere eklenir. 1 adet kuru soğan 4’e bölünerek ince bir şekilde doğranır. Soğanlar elle karıştırılıp birbirlerinden ayrıldıktan sonra kaseye eklenir. 1 avuç maydanoz incecik kıyılır ve kaseye alınır. 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ilave edilip güzelce karıştırılır. Salatamız servise hazır.
UN HELVASI
Malzemeler:
2 su bardağı un
3 su bardağı süt
3 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
Hazırlanışı:
Unu bir tencereye alın ve kavurmaya başlayın. Un kavrulurken sürekli karıştırın. Unun rengi hafif kahverengi olunca ocaktan alın. Ayrı bir tencerede sütü, şekeri ve tereyağını karıştırın. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Şeker eriyip süt kaynamaya başlayınca unu ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Helvanın kıvam almasını bekleyin. Kıvam alınca ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Helvanızı sıcak olarak servis edin.