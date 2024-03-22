YAPILIŞI:

Temizlediğiniz havuçları ve tatlı patatesleri yarım parmak kalınlığında parçalar halinde doğrayın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine koyun. Üzerine zeytinyağını gezdirin ve tüm sebzelere gelmesi için iyice karıştırın. Bu aşamada tuz, kekik ve karabiberi de serpin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp önden ısıtın.

Sarımsağın üst kısmını kesin ve 1 çay kaşığı zeytinyağı gezdirin. Sonrasında bir alüminyum folyo ile kaplayın. Folyoya sardığınız sarımsağı sebzelerin yanına yerleştirin. Büyük derin bir tencere alın ve içerisine tereyağını ekleyerek orta ateşte eritin. Soğanı doğrayın ve içerisine ekleyin.