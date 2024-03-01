Ramazan kolileri dijitalleşti

Sadakat ve ödüllendirme sistemleri şirketi Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, “Ramazan kolisi gönderimlerinde şirketlerin operasyonel maliyetini ve yükünü azaltan Dijital Erzak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Çalışanlara hediye çeklerini on binlerce markada online olarak özgürce kullanma fırsatı sunan uygulamamıza talep geçen yıla kıyasla 2,5 kat arttı. Dijital Erzak’ın sunduğu faydaların daha da net anlaşılmasıyla ilginin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

"ŞİRKETLERE MALİYET AVANTAJI SUNUYOR"

Geçtiğimiz yıl şirketlerin toplam 230 bin çalışanına Dijital Erzak sunduğunu ifade eden Emrah Gövenç, şöyle konuştu:

“Erzak yardımını nakit yapmak yerine Momento ile yapan şirketler ayni yardım statüsündeki hizmetlerimiz sayesinde yüzde 45’e varan maliyet avantajından yararlanabiliyor. Dijital Erzak ile çalışanlar ise Momento portalı üzerinden marketten giyime, çocuk ürünlerinden elektroniğe on binlerce markadan online kod aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri ürünü alabiliyor. Kuracağımız yeni iş birlikleri sayesinde çalışanlara daha çok noktadan daha fazla seçenek sunmayı sürdüreceğiz.”