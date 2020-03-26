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Ramazan ne zaman 2020! İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet dini günler takvimi

Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. İslam'ın en önemli ibadetlerinden olan oruç ibadeti için Müslüman vatandaşlar tarafından da heyecanla bekleniyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, 2020 ramazan başlangıcı ve dini günler takvimi...

ramazan ne zaman

Ramazan ne zaman? Soruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 oyun sultanı olarak bilenen Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olacağı merak ediyor. İşte 2020 Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan Bayramı'nın 24 Mayıs tarihinde başlayıp 26 Mayıs tarihinde son bulacağı belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı ise 31 Temmuz Cuma - 3 Ağustos Pazartesi 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayram tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde ise henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

Ramazan başlangıcı ne zaman 2020 sorusu ilk oruç için geri sayım başlarken araştırılıyor. 11 oyun sultanı olarak bilenen Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olacağı merak ediyor. İşte 2020 Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan Bayramı'nın 24 Mayıs tarihinde başlayıp 26 Mayıs tarihinde son bulacağı belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı ise 31 Temmuz Cuma - 3 Ağustos Pazartesi 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayram tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde ise henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

DİYANET İŞLERİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB​

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB​

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........


 

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