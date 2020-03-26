Ramazan ne zaman? Soruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11 oyun sultanı olarak bilenen Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olacağı merak ediyor. İşte 2020 Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan Bayramı'nın 24 Mayıs tarihinde başlayıp 26 Mayıs tarihinde son bulacağı belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı ise 31 Temmuz Cuma - 3 Ağustos Pazartesi 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayram tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde ise henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

Ramazan başlangıcı ne zaman 2020 sorusu ilk oruç için geri sayım başlarken araştırılıyor. 11 oyun sultanı olarak bilenen Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olacağı merak ediyor. İşte 2020 Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan Bayramı'nın 24 Mayıs tarihinde başlayıp 26 Mayıs tarihinde son bulacağı belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı ise 31 Temmuz Cuma - 3 Ağustos Pazartesi 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayram tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde ise henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

DİYANET İŞLERİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1441 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 1 RECEB​ 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 3 RECEB​ 1441 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1441 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1441 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ ​1 R.EVVEL 1442​ 18 EKİM-2020 PAZAR ........​ ​11 R.EVVEL​ 1442​​ 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1442​​ 16 KASIM-2020​​​ PAZARTESİ ........​ 1​ C.EVVEL ​1442 16 ARALIK-2020 ​ÇARŞAMBA ........



