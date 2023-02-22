On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına kısa bir süre kalırken, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının başlamasıyla ilk sahur ve iftar sofrasına oturacak İslam alemi Diyanet işleri takvimi ile Ramazan ayı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte?" İşte Ramazan ayı tarihleri...