İslam aleminde 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı tüm hızıyla devam ediyor. Müslümanların oruç ibadetlerini yerine getirdiği Ramazan ayının kaç gün süreceği ve bayramın ne zaman başlayacağı gibi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar..