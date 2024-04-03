RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı bu sene Nisan ayına denk geliyor. Buna göre; 9 Nisan arife, 10-11-12 Nisan 2024 ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'ın da tatile dahil edildiğini duyurdu. Böylece 8 ve 9 Nisan da tatile dahil edildi ve tatil 9 güne çıktı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.